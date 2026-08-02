Squads Vancouver Knights vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 02.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Bhagwan Udhaya
bowler
Ali Asif
batsman
Cheema Rizwan
batsman
Amir Mohammad
bowler
Dhaliwal Navneet
batsman
Anwar Sarmad
bowler
Gill Mansab
batsman
Azam Babar
batsman
Hinds Terrance
all rounder
Girdhar Mandeep
no information yet
Joshi Padam
no information yet
Lamichhane Sandeep
bowler
Lister Benjamin
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Rippon Michael
all rounder
McMullen Brandon
all rounder
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Movva Shreyas
wicket keeper
Samra Yuvraj
no information yet
Nabi Mohammad
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Narine Sunil
all rounder
Thaker Harsh
all rounder
Siddiqui Junaid
all rounder
Trumpelmann Ruben
bowler
Singh Harmeet
all rounder
van Meekeren Paul
bowler
Singh Virandeep
all rounder