Squads Vancouver Knights vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 02.08.2026

T20i

VAN
VAN
SUR
SUR

Playing

VAN
VAN
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VAN
VAN
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ali Asif

batsman

Azam Babar

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Girdhar Mandeep

no information yet

Joshi Padam

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Rippon Michael

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Movva Shreyas

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Nabi Mohammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Thaker Harsh

all rounder

Siddiqui Junaid

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Singh Virandeep

all rounder