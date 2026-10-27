Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers T20i International League T20 02.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Abdul Manan
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Asalanka Charith
batsman
Ahmad Qais
bowler
Chand Unmukt
batsman
Aravind Vritiya
wicket keeper
Chowdary Mayank
batsman
Baraki Faisal Khan
batsman
Garton George
bowler
Bruce Tom
batsman
Hales Alex
batsman
Curran Sam
all rounder
Idrees Adnan
all rounder
Dawoodzai Faridoon
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Narine Sunil
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Hasaranga Wanindu
all rounder
Pierre Khary
all rounder
Holden Max
batsman
Russell Andre
all rounder
Khan Matiullah
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Lawrence Dan
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Sharafu Alishan
batsman
Pahal Sanjay
all rounder
Match has not started yet