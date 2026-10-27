Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Mi Emirates T20i International League T20 26.11.2026

T20i

ABU
ABU
EMI
EMI

Playing

ABU
ABU
EMI
EMI
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Banton Tom

batsman

Idrees Adnan

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Gul Momand Arab

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Pierre Khary

all rounder

Khan Usman

batsman

Russell Andre

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Bench

ABU
ABU
EMI
EMI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet