Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Mi Emirates T20i International League T20 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Abdul Manan
all rounder
Abidin Zain-ul
batsman
Asalanka Charith
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Alleyne Kadeem
bowler
Chowdary Mayank
batsman
Auguste Ackeem
batsman
Garton George
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Banton Tom
batsman
Idrees Adnan
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Narine Sunil
all rounder
Gul Momand Arab
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
Kenjige Nosthush
bowler
Pierre Khary
all rounder
Khan Usman
batsman
Russell Andre
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Mendis Kamindu
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Sharafu Alishan
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Match has not started yet