Match details Sri Lanka vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 11.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asia Cup, Women 2026
|Date:
|Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 13, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, September 11, 2026 02:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sri Lanka Squad
Pakistan Squad
|Players
|Akhtar Waheeda, Ali Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hani Umme, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Jabeen Saira, Naseer Eman, Riasat Momina, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamas Sadaf, Zafar Ayesha, Zulfiqar Shawaal
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet