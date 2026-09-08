Match details Sri Lanka vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 11.09.2026

T20i

SRI
SRI
PAK
PAK

Match Info

Match:T20 Asia Cup, Women 2026
Date:Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, September 11, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sri Lanka Squad

PlayersAthapaththu Chamari, Ayodhya Mithali, de Silva Nilakshi, Dilhari Kavisha, Dulani Imesha, Gunaratne Vishmi, Kavindi Kawya, Kavindi Sanjana, Kumari Sugandika, Madavi Harshitha, Nuthyangana Kaushani, Perera Hasini, Prabodha Chamodi, Vihanga Dewmi, Vimukthi Chethana
Benchno information yet

Pakistan Squad

PlayersAkhtar Waheeda, Ali Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hani Umme, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Jabeen Saira, Naseer Eman, Riasat Momina, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamas Sadaf, Zafar Ayesha, Zulfiqar Shawaal
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet