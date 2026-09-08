Squads Sri Lanka vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 11.09.2026

T20i

SRI
SRI
PAK
PAK

Playing

SRI
SRI
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Ayodhya Mithali

no information yet

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Alvi Najiha

wicket keeper

Dilhari Kavisha

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Hani Umme

bowler

Kavindi Sanjana

all rounder

Jabeen Saira

no information yet

Naseer Eman

no information yet

Sana Fatima

all rounder

Prabodha Chamodi

no information yet

Bench

SRI
SRI
PAK
PAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet