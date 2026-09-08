Squads Sri Lanka vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 11.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Akhtar Waheeda
bowler
Ayodhya Mithali
no information yet
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
de Silva Nilakshi
batsman
Alvi Najiha
wicket keeper
Dilhari Kavisha
all rounder
Fatima Eyman
batsman
Dulani Imesha
batsman
Feroza Gull
wicket keeper
Gunaratne Vishmi
batsman
Hani Umme
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Hassan Tuba
bowler
Kavindi Sanjana
all rounder
Iqbal Sadia
bowler
Kumari Sugandika
bowler
Jabeen Saira
no information yet
Madavi Harshitha
batsman
Naseer Eman
no information yet
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Riasat Momina
bowler
Perera Hasini
batsman
Sana Fatima
all rounder
Prabodha Chamodi
no information yet
Sandhu Nashra
bowler
Vihanga Dewmi
batsman
Shamas Sadaf
batsman
Vimukthi Chethana
all rounder
Zafar Ayesha
batsman
Match has not started yet