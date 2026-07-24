Squads Lahore Qalandars vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 24.07.2026

T20i

LQA
LQA

176

DES
DES

138

Playing

LQA
LQA
DES
DES
First TeamSecond Team
Jahangir Shayan

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Aravind Vritiya

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Mir Usama

bowler

Pierre Khary

all rounder

Khan Shahab

no information yet

Lawes Vitel

no information yet

Shabbir Ali

no information yet

Bench

LQA
LQA
DES
DES
First TeamSecond Team
Basit Muhammad

all rounder

Carter Zachary

no information yet

Potgieter Delano

all rounder