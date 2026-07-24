Squads Lahore Qalandars vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 24.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jahangir Shayan
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Hussain Shamyl
batsman
Aravind Vritiya
wicket keeper
Shafique Abdullah
batsman
Mayers Kyle
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Jacobs Bevon
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Smith Nathan
bowler
Mir Usama
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Mumtaz Mehran
bowler
Pierre Khary
all rounder
Khan Shahab
no information yet
Lawes Vitel
no information yet
Shabbir Ali
no information yet
Simmonds Ramon Romario
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Basit Muhammad
all rounder
Carter Zachary
no information yet
Naim Mohammad
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Khan Matiullah
bowler