Squads San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 27.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Mayers Kyle
all rounder
Robinson Tim
batsman
Mukkamalla Saiteja
batsman
Azam Hammad
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Khan Hassan
bowler
Carter Zachary
no information yet
Allen Fabian
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Peake Oliver
no information yet
Aravind Vritiya
wicket keeper
Immanuel Anirudh
no information yet
Smith Nathan
bowler
Peters Gideon
bowler
Pahal Sanjay
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Pierre Khary
all rounder
Stow Callum
no information yet
Lawes Vitel
no information yet
Siddle Peter
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Ganeshka Saideep
wicket keeper
Jamieson Kyle
bowler
Gore Karima
bowler
Khan Matiullah
bowler