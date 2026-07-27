Squads San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 27.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU

(13 ov.) 99/2

DES
DES

Playing

SFU
SFU
DES
DES
First TeamSecond Team
Esterhuizen Connor

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Carter Zachary

no information yet

Allen Fabian

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Peake Oliver

no information yet

Aravind Vritiya

wicket keeper

Immanuel Anirudh

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Stow Callum

no information yet

Lawes Vitel

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Bench

SFU
SFU
DES
DES
First TeamSecond Team
Ganeshka Saideep

wicket keeper