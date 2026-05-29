Squads Pakistan vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Matthews Hayley
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Dottin Deandra
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Joseph Qiana
bowler
Javed Iram
batsman
Taylor Stafanie
all rounder
Baig Diana
bowler
Henry Chinelle
all rounder
Riaz Aliya
all rounder
Mangru Mandy
batsman
Zafar Ayesha
batsman
Munisar Ashmini
bowler
Sandhu Nashra
bowler
Claxton Jahzara
bowler
Shamim Rameen
bowler
Glasgow Jannillea
batsman
Iqbal Sadia
bowler
Fletcher Afy
bowler
Jabeen Saira
no information yet
Hector Shawnisha
bowler
Pervaiz Natalia
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Fatima Eyman
batsman
Alleyne Aaliyah
bowler
Hassan Tuba
bowler
Brathwaite Eboni
no information yet
Rubab Tasmia
no information yet
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper