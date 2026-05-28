Squads England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 28.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dunkley Sophia
batsman
Mandhana Smriti
batsman
Capsey Alice
all rounder
Verma Shefali
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Knight Heather
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Kemp Freya
bowler
Fulmali Bharati
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Ghosh Richa
wicket keeper
Dean Charlie
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Wong Issy
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Bell Lauren
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Coleman Tilly
no information yet
Gaud Kranti Munna
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Filer Lauren
bowler
Fulmali Bharti
no information yet
Smith Linsey
bowler
Kaur Harmanpreet
all rounder
Wyatt Danielle
batsman
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder