Squads England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 28.05.2026

T20iCounty Cricket Ground, Chelmsford
ENG
ENG

150

IND
IND

188

Playing

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Capsey Alice

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Gibson Danielle

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Dean Charlie

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Wong Issy

bowler

Reddy Arundhati

all rounder

Coleman Tilly

no information yet

Bench

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Fulmali Bharti

no information yet

Kaur Harmanpreet

all rounder