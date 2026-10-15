Squads New Zealand vs India T20i T20 Series New Zealand vs India 30.10.2026

T20i

NZ
NZ
IND
IND

Playing

NZ
NZ
IND
IND
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Dube Shivam

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

NZ
NZ
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet