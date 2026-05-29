Squads Cameroon vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bruno Nseke Toube
all rounder
Macalou Theodore
bowler
Tchakou Idriss
batsman
Reddy Vamshi
no information yet
Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar
no information yet
Botcha Babjee
no information yet
Toube Alain Nseke
wicket keeper
Kamate Sanze
all rounder
Fortune Bomnyuy Veron
no information yet
Shailesh Shetty
no information yet
Atangana Roger
no information yet
Konate Yacouba
no information yet
Abega Julien
no information yet
Keita Cheick Amala
batsman
Aminou Abdoulaye Nono
wicket keeper
Makadji Zakaria
bowler
Mpegna Faustin
bowler
Sanogo Lamissa
batsman
Kinga Honestly
no information yet
Diaby Sekou Dit Goutoubou
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Alembe Junior
no information yet
Berthe Lassina
bowler
Antangana Roger
all rounder
Coulibaly Mohamed
all rounder
Assengong Sun
all rounder
Diakite Moustapha Simbo
batsman
Fru Maxwell
bowler