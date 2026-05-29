Squads Cameroon vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026

T20i

CAM
CAM

159

MAL
MAL

69

Playing

CAM
CAM
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Reddy Vamshi

no information yet

Botcha Babjee

no information yet

Toube Alain Nseke

wicket keeper

Kamate Sanze

all rounder

Fortune Bomnyuy Veron

no information yet

Shailesh Shetty

no information yet

Atangana Roger

no information yet

Konate Yacouba

no information yet

Abega Julien

no information yet

Kinga Honestly

no information yet

Bench

CAM
CAM
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Alembe Junior

no information yet

Antangana Roger

all rounder

Assengong Sun

all rounder