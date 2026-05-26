Squads Mali vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Macalou Theodore
bowler
Khan Hamza
batsman
Reddy Vamshi
no information yet
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar
no information yet
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Shailesh Shetty
no information yet
Uwimana David
wicket keeper
Kamate Sanze
all rounder
Rukiriza Emile
bowler
Botcha Babjee
no information yet
Ntirenganya Ignace
bowler
Keita Cheick Amala
batsman
Akayezu Martin
all rounder
Konate Yacouba
no information yet
Nadir Muhammad
no information yet
Makadji Zakaria
bowler
Cyusa Yves
batsman
Diaby Sekou Dit Goutoubou
wicket keeper
Bimenyimana Zappy
bowler
Sanogo Lamissa
batsman
Isaie Niyomugabo
batsman
Diaby Mahamadou Taifour
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Berthe Lassina
bowler
Gumyusenge Daniel
all rounder
Coulibaly Mohamed
all rounder
Michel Iradukunda Jean
all rounder
Diakite Moustapha Simbo
batsman
Mugisha Israel
bowler