Squads Mali vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

MAL
MAL

49

RWA
RWA

53

Playing

MAL
MAL
RWA
RWA
First TeamSecond Team
Khan Hamza

batsman

Reddy Vamshi

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Shailesh Shetty

no information yet

Uwimana David

wicket keeper

Kamate Sanze

all rounder

Botcha Babjee

no information yet

Akayezu Martin

all rounder

Konate Yacouba

no information yet

Nadir Muhammad

no information yet

Cyusa Yves

batsman

Bench

MAL
MAL
RWA
RWA
First TeamSecond Team