Squads Mali vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026

T20i

MAL
MAL
SIE
SIE

99

Playing

MAL
MAL
SIE
SIE
First TeamSecond Team
Jalloh Yegbeh

no information yet

Reddy Vamshi

no information yet

Kamate Sanze

all rounder

Shailesh Shetty

no information yet

Bangura John

wicket keeper

Coker Ramond

no information yet

Konate Yacouba

no information yet

Lassayo John

no information yet

Turay Mohamed

no information yet

Conteh Samuel

all rounder

Bench

MAL
MAL
SIE
SIE
First TeamSecond Team
Botcha Babjee

no information yet

Kamara Abu

batsman