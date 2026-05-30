Squads Mali vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Macalou Theodore
bowler
Jalloh Yegbeh
no information yet
Reddy Vamshi
no information yet
Turay Alusine
batsman
Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar
no information yet
Lamin Lansana
batsman
Kamate Sanze
all rounder
Turay Eric Musa
bowler
Shailesh Shetty
no information yet
Bangura John
wicket keeper
Coulibaly Mohamed
all rounder
Coker Ramond
no information yet
Makadji Zakaria
bowler
Gbla Abass
bowler
Konate Yacouba
no information yet
Sesay George
bowler
Berthe Lassina
bowler
Lassayo John
no information yet
Diaby Sekou Dit Goutoubou
wicket keeper
Turay Mohamed
no information yet
Sanogo Lamissa
batsman
Conteh Samuel
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Botcha Babjee
no information yet
Bah Chernoh
bowler
Diakite Moustapha Simbo
batsman
Kamara Abu
batsman
Keita Cheick Amala
batsman
Williams Solomon
bowler