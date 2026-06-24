Squads England vs West Indies T20i ICC T20 World Cup, Women 24.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wyatt Danielle
batsman
Matthews Hayley
all rounder
Jones Amy
wicket keeper
Dottin Deandra
all rounder
Dunkley Sophia
batsman
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Capsey Alice
all rounder
Taylor Stafanie
all rounder
Knight Heather
batsman
Claxton Jahzara
bowler
Kemp Freya
bowler
Henry Chinelle
all rounder
Gibson Danielle
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Dean Charlie
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Alleyne Aaliyah
bowler
Smith Linsey
bowler
Fletcher Afy
bowler
Bell Lauren
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Coleman Tilly
no information yet
Hector Shawnisha
bowler
Filer Lauren
bowler
James Zaida
all rounder
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Joseph Qiana
bowler
Wong Issy
bowler
Mangru Mandy
batsman