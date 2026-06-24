Squads England vs West Indies T20i ICC T20 World Cup, Women 24.06.2026

T20iLord's, St John's Wood
ENG
ENG

186

WIN
WIN

148

Playing

ENG
ENG
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Matthews Hayley

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Dottin Deandra

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Bench

ENG
ENG
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Coleman Tilly

no information yet

James Zaida

all rounder

Wong Issy

bowler