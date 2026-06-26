Squads Sri Lanka vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Dulani Imesha
batsman
Fraser Katherine
bowler
Perera Hasini
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Bryce Sarah
wicket keeper
Karunaratne Hansima
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Dilhari Kavisha
all rounder
McColl Megan
all rounder
de Silva Nilakshi
batsman
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Chatterji Priyanaz
all rounder
Kumari Sugandika
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Madushani Nimasha
bowler
Slater Rachel
bowler
Ayodhya Mithali
no information yet
Fontenla Gabriella
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Gimhani Shashini
no information yet
Abel Chloe
bowler
Gunaratne Vishmi
batsman
Bell Olivia
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Maciera Maisie
all rounder
Madara Malki
bowler
Maqsood Abtaha
bowler