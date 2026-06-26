Squads Sri Lanka vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 26.06.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
SRI
SRI

154

SCO
SCO

151

Playing

SRI
SRI
SCO
SCO
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Lister Ailsa

wicket keeper

Dilhari Kavisha

all rounder

McColl Megan

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Ayodhya Mithali

no information yet

Fontenla Gabriella

no information yet

Bench

SRI
SRI
SCO
SCO
First TeamSecond Team
Gimhani Shashini

no information yet

Maciera Maisie

all rounder