Squads India vs Australia Test Test Series India vs Australia 21.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Agar Ashton
all rounder
Bharat Srikar
wicket keeper
Boland Scott
bowler
Gill Shubman
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Cummins Pat
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Green Cameron
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Handscomb Peter
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Hazlewood Josh
bowler
Patel Axar
all rounder
Head Travis
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Rahul KL
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Shami Mohammed
bowler
Lyon Nathan
bowler
Sharma Rohit
batsman
Morris Lance
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Murphy Todd
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Smith Steve
batsman
Yadav Suryakumar
batsman
Starc Mitchell
bowler
Yadav Umesh
bowler
Swepson Mitch
bowler
Match has not started yet