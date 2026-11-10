Squads South Africa vs Bangladesh Test Test Series South Africa vs Bangladesh 23.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Bavuma Temba
batsman
Ali Jaker
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Das Liton
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Haque Mominul
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Hossain Ebadot
bowler
Harmer Simon
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Jansen Marco
all rounder
Islam Mahfijul
no information yet
Maharaj Keshav
bowler
Islam Shoriful
bowler
Markram Aiden
all rounder
Islam Taijul
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Nortje Anrich
bowler
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Paterson Dane
bowler
Naim Mohammad
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Rahim Mushfiqur
wicket keeper
Rickelton Ryan
wicket keeper
Shanto Najmul Hossain
batsman
Match has not started yet