Squads Birmingham Phoenix vs Trent Rockets The hundred The Hundred 24.07.2026

The hundred

BIR
BIR
TRE
TRE

Playing

BIR
BIR
TRE
TRE
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Cook Sam

bowler

Duckett Ben

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Howell Benny

all rounder

Hain Sam

batsman

Livingstone Liam

all rounder

Holden Max

batsman

Hose Adam

batsman

Linde George

all rounder

Smeed Will

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Bench

BIR
BIR
TRE
TRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet