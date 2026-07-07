Squads Birmingham Phoenix vs Trent Rockets The hundred The Hundred 24.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Ahmed Rehan
all rounder
Boult Trent
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Donald Aneurin
batsman
Cook Sam
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Helm Tom
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Howell Benny
all rounder
Hain Sam
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Harrison Calvin
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Holden Max
batsman
McCann Freddie
batsman
Hose Adam
batsman
Mousley Dan
batsman
Hosein Akeal
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Linde George
all rounder
Smeed Will
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Southee Tim
bowler
Parkinson Callum
bowler
Wood Chris
bowler
Pennington Dillon
bowler
Match has not started yet