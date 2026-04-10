Callum Francis Parkinson

Callum Francis Parkinson

bowler

Full name:Callum Francis Parkinson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Durham

Trent Rockets

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches581394
Innings891291
Overs1741.092.0332.0
Balls---
Maidens30302
Runs57705892481
Wickets1454107
Avg39.79147.2523.18
SR72.0413818.61
Eco3.316.47.47
BB1014
4w603
5w500
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches581394
Innings881153
Not outs16327
Runs1316222294
Balls Faced3554254306
Avg18.2727.7511.3
SR37.0287.496.07
Fours1182122
Fifties110
Sixies500
Highest755227
Hundreds000

Callum Francis Parkinson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(20 ov.) 166/8

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Cox, Ben

Cox, Ben

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Root, Joe

Root, Joe

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke