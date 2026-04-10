Callum Francis Parkinson

County Championship
Middlesex vs Worcestershire
County Championship
MID
(33 ov.) 91/6
WOR
191
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Worcestershire vs Kent
County Championship
WOR
(24 ov.) 94/1
KEN
196
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Kent vs Worcestershire
County Championship
KEN
WOR
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Durham vs Middlesex
County Championship
DUR
MID
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER
Lancashire vs Durham
County Championship
LAN
DUR