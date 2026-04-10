Christopher Philip Wood

Christopher Philip Wood

bowler

Full name:Christopher Philip Wood
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Hampshire

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4379173
Innings7275170
Overs1028.1550.4588.3
Balls---
Maidens255204
Runs317429644823
Wickets105105186
Avg30.2228.2225.93
SR58.7531.4618.98
Eco3.085.388.19
BB755
4w323
5w321
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4379173
Innings624567
Not outs61426
Runs1326400498
Balls Faced2051413449
Avg23.6712.912.14
SR64.6596.85110.91
Fours1763641
Fifties600
Sixies13411
Highest1054131
Hundreds100

Christopher Philip Wood Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(20 ov.) 190/3

KEN

KEN

One-Day Cup

The Hundred

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