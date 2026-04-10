Christopher David James Dent

Christopher David James Dent

batsman

Full name:Christopher David James Dent
Nationality:England
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1829078
Innings491812
Overs212.574.020.0
Balls---
Maidens2700
Runs842420168
Wickets10125
Avg84.23533.6
SR127.73724
Eco3.955.678.4
BB241
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1829078
Innings3288571
Not outs2667
Runs1111924461543
Balls Faced2176625821151
Avg36.8130.9624.1
SR51.0894.73134.05
Fours1513293171
Fifties6678
Sixies483044
Highest26815187
Hundreds2150

Christopher David James Dent Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant