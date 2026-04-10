Christopher David James Dent

County Championship
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7