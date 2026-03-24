Dwayne Bravo News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Inconsistent run of batters continue to haunt KKR, opine Rahane and Bravo

Inconsistent run of batters continue to haunt KKR, opine Rahane and Bravo

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Dwayne Bravo takes charge as Kolkata Knight Riders’ new mentor

Dwayne Bravo takes charge as Kolkata Knight Riders’ new mentor

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CPL 2024 | ‌Injury setback curtails DJ Bravos’s CPL farewell tour 

CPL 2024 | ‌Injury setback curtails DJ Bravos’s CPL farewell tour 

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‌DJ Bravo set to sign off from CPL

‌DJ Bravo set to sign off from CPL

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ILT20 | Twitter reacts as MI Emirates cruise to finals thrashing defending champs Gulf Giants

ILT20 | Twitter reacts as MI Emirates cruise to finals thrashing defending champs Gulf Giants

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ILT20 | Twitter lauds paceman Farooqi’s impressive four-wicket haul as MI defeats Gulf Giants in Abu Dhabi

ILT20 | Twitter lauds paceman Farooqi’s impressive four-wicket haul as MI defeats Gulf Giants in Abu Dhabi

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IPL 2023 | Dwayne Bravo retires from Indian Premier League, to remain with Chennai Super Kings as bowling coach

IPL 2023 | Dwayne Bravo retires from Indian Premier League, to remain with Chennai Super Kings as bowling coach

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IPL 2022 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad- Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad- Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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Dwayne Bravo recalls how dismissing Yuvraj Singh changed his career

Dwayne Bravo recalls how dismissing Yuvraj Singh changed his career

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IPL 2022 | Dwayne Bravo likely to surpass Lasith Malinga for a IPL record against Lucknow Super Giants

IPL 2022 | Dwayne Bravo likely to surpass Lasith Malinga for a IPL record against Lucknow Super Giants

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IPL 2022 | MS Dhoni has helped my career personally, reveals Dwayne Bravo

IPL 2022 | MS Dhoni has helped my career personally, reveals Dwayne Bravo

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Came out of retirement for this T20 World Cup, sad that I didn’t do well, says Dwayne Bravo

Came out of retirement for this T20 World Cup, sad that I didn’t do well, says Dwayne Bravo

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T20 World Cup 2021 | Will continue playing franchise cricket as long as my body permits, says Dwayne Bravo

T20 World Cup 2021 | Will continue playing franchise cricket as long as my body permits, says Dwayne Bravo

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T20 World Cup 2021 | End of an era, says Kieron Pollard as Chris Gayle and Dwayne Bravo bow out of international cricket

T20 World Cup 2021 | End of an era, says Kieron Pollard as Chris Gayle and Dwayne Bravo bow out of international cricket

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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Australia storm past West Indies to inch closer to semi-finals

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Australia storm past West Indies to inch closer to semi-finals

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T20 World Cup 2021 | ‘Bradman of T20 cricket’ - Twitter hails Chris Gayle after his final T20 WC outing

T20 World Cup 2021 | ‘Bradman of T20 cricket’ - Twitter hails Chris Gayle after his final T20 WC outing

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T20 World Cup 2021 | Dwayne Bravo confirms retirement from international cricket following West Indies exit

T20 World Cup 2021 | Dwayne Bravo confirms retirement from international cricket following West Indies exit

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T20 World Cup 2021 | Andre Russell is a big player and he executed for us, says Nicholas Pooran as West Indies beat Bangladesh

T20 World Cup 2021 | Andre Russell is a big player and he executed for us, says Nicholas Pooran as West Indies beat Bangladesh

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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as West Indies inch past Bangladesh in thriller to keep title defence alive

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as West Indies inch past Bangladesh in thriller to keep title defence alive

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T20 World Cup 2021 | 55 all-out is unacceptable but we need to accept it, says Kieron Pollard after England thrashing

T20 World Cup 2021 | 55 all-out is unacceptable but we need to accept it, says Kieron Pollard after England thrashing

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IPL 2021 | 'Feels great to be part of such grounded and humble team' – Moeen Ali on CSK association

IPL 2021 | 'Feels great to be part of such grounded and humble team' – Moeen Ali on CSK association

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CSK win IPL 2021 | Will call Kieron Pollard and let him know this is my 16th T20 title, says Dwayne Bravo

CSK win IPL 2021 | Will call Kieron Pollard and let him know this is my 16th T20 title, says Dwayne Bravo

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IPL 2021 Final | Twitter reacts as Chennai Super Kings storm past Kolkata Knight Riders to clinch fourth IPL title

IPL 2021 Final | Twitter reacts as Chennai Super Kings storm past Kolkata Knight Riders to clinch fourth IPL title

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CSK vs SRH | We needed 10-15 extra runs with the bat, admits Kane Williamson after a six-wicket defeat to CSK

CSK vs SRH | We needed 10-15 extra runs with the bat, admits Kane Williamson after a six-wicket defeat to CSK

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CSK vs SRH | Twitter reacts as vintage MS Dhoni seals CSK’s IPL 2021 play-off berth with a soaring six

CSK vs SRH | Twitter reacts as vintage MS Dhoni seals CSK’s IPL 2021 play-off berth with a soaring six

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IPL 2021 | Bravo has turned up fit and he is executing very well, states MS Dhoni

IPL 2021 | Bravo has turned up fit and he is executing very well, states MS Dhoni

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