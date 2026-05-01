County Championship
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
bowler
|Full name:
|Luke Stephen Robinson
|Nationality:
|England
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|Innings
|2
|3
|Overs
|8.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|56
|74
|Wickets
|1
|2
|Avg
|56
|37
|SR
|48
|21
|Eco
|7
|10.57
|BB
|1
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|Innings
|1
|0
|Not outs
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Balls Faced
|3
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|0
|0
|Hundreds
|0
|0
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
One-Day Cup
DER
DUR
One-Day Cup
DUR
SUS
One-Day Cup
DUR
GLA
One-Day Cup
YOR
DUR
One-Day Cup
HAM
DUR
One-Day Cup
DUR
MID
One-Day Cup
DUR
ESS
One-Day Cup
WOR
DUR