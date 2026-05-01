Luke Stephen Robinson

Luke Stephen Robinson

bowler

Full name:Luke Stephen Robinson
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches23
Innings23
Overs8.07.0
Balls--
Maidens10
Runs5674
Wickets12
Avg5637
SR4821
Eco710.57
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches23
Innings10
Not outs00
Runs00
Balls Faced30
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Luke Stephen Robinson Schedule & Results

One-Day Cup

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz