Oshane Thomas News

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Russell, Hetmyer return as WI name strong provisional squad for T20I summer

Russell, Hetmyer return as WI name strong provisional squad for T20I summer

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IPL Watch | How IPL-bound players have fared thus far in CPL 2020

IPL Watch | How IPL-bound players have fared thus far in CPL 2020

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‘Feisty’ Kemar Roach brings a familiar Caribbean flavour to world cricket

‘Feisty’ Kemar Roach brings a familiar Caribbean flavour to world cricket

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SL vs WI | Andre Russell back in Windies side for Sri Lanka T20Is

SL vs WI | Andre Russell back in Windies side for Sri Lanka T20Is

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Reports | Oshane Thomas recovering from minor injuries after car crash

Reports | Oshane Thomas recovering from minor injuries after car crash

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IPL 2020 | Jaydev Unadkat, Ish Sodhi among 11 released by Rajasthan Royals

IPL 2020 | Jaydev Unadkat, Ish Sodhi among 11 released by Rajasthan Royals

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VIDEO | Glenn Phillips turns 'Superman' to take stunning one-handed catch to dismiss Devon Thomas

VIDEO | Glenn Phillips turns 'Superman' to take stunning one-handed catch to dismiss Devon Thomas

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Twitter reacts as Fabian Allen takes a blinder to dismiss Kusal Mendis

Twitter reacts as Fabian Allen takes a blinder to dismiss Kusal Mendis

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9 Things you missed | From Virat Kohli's convenience break to Chris Gayle being Chris Gayle

9 Things you missed | From Virat Kohli's convenience break to Chris Gayle being Chris Gayle

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NZ vs WI | Takeaways - Windies’ plan of going full and New Zealand’s converse bowling tactics

NZ vs WI | Takeaways - Windies’ plan of going full and New Zealand’s converse bowling tactics

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One-dimensional approach - West Indies’ biggest let down

One-dimensional approach - West Indies’ biggest let down

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VIDEO | Oshane Thomas survives hit-wicket appeal despite smashing wickets with his bat

VIDEO | Oshane Thomas survives hit-wicket appeal despite smashing wickets with his bat

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ICC World Cup 2019 | West Indies' predicted XI for the encounter against Bangladesh

ICC World Cup 2019 | West Indies' predicted XI for the encounter against Bangladesh

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ICC World Cup 2019 | West Indies’ Predicted XI for the Southampton game against South Africa

ICC World Cup 2019 | West Indies’ Predicted XI for the Southampton game against South Africa

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ICC World Cup 2019 | West Indies' predicted XI for encounter against Australia

ICC World Cup 2019 | West Indies' predicted XI for encounter against Australia

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ICC World Cup 2019 | Andre Russell is an impact player, says Jason Holder

ICC World Cup 2019 | Andre Russell is an impact player, says Jason Holder

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PAK vs WI | Takeaways - Intimidating Windies’ bowling flourish and Mohammad Amir rediscovering his mojo

PAK vs WI | Takeaways - Intimidating Windies’ bowling flourish and Mohammad Amir rediscovering his mojo

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ICC World Cup 2019 | West Indies’ predicted XI for the game against Pakistan at Trent Bridge

ICC World Cup 2019 | West Indies’ predicted XI for the game against Pakistan at Trent Bridge

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DC vs RR | Player Ratings: Riyan Parag-Ish Sodhi’s brilliance not sufficient as Delhi Capitals secure five-wicket win

DC vs RR | Player Ratings: Riyan Parag-Ish Sodhi’s brilliance not sufficient as Delhi Capitals secure five-wicket win

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RCB vs RR | 3 Stars and Flops as rain played an absolute dampener at Chinnaswamy

RCB vs RR | 3 Stars and Flops as rain played an absolute dampener at Chinnaswamy

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RR vs SRH | Player Ratings: Sanju Samson, Liam Livingstone gun down Sunrisers Hyderabad to keep Rajasthan Royals alive

RR vs SRH | Player Ratings: Sanju Samson, Liam Livingstone gun down Sunrisers Hyderabad to keep Rajasthan Royals alive

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IPL 2019 | I will stay for two games but Ben Stokes, Jofra Archer will leave, reveals Steve Smith

IPL 2019 | I will stay for two games but Ben Stokes, Jofra Archer will leave, reveals Steve Smith

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KKR vs RR | Player Ratings - Riyan Parag 47 ensures Rajasthan Royals staying afloat in IPL 2019

KKR vs RR | Player Ratings - Riyan Parag 47 ensures Rajasthan Royals staying afloat in IPL 2019

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ICC World Cup 2019 | Andre Russell selected in Jason Holder-led 15-member Windies squad

ICC World Cup 2019 | Andre Russell selected in Jason Holder-led 15-member Windies squad

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Indian batsmen are still uncomfortable in facing short deliveries, says Sunil Gavaskar

Indian batsmen are still uncomfortable in facing short deliveries, says Sunil Gavaskar

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India vs Windies | Takeaways: Kuldeep’s instinct to attack and Oshane Thomas’ fascination to bowling quick

India vs Windies | Takeaways: Kuldeep’s instinct to attack and Oshane Thomas’ fascination to bowling quick

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