Assam Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Assam

Kalita, Jintimoni

India

Parag, Riyan

India

Das, Rishav

India

Hussain, Mukhtar

India

Choudhury, Avinav

India

Roy, Sibsankar

India

Das, Pallavkumar

India

Ghadigaonkar, Sumit

India

Dutta, Mrinmoy

India

Das, Amlanjyoti

Gogoi, Abhilash

India

Roy, Erik Carfew

Das, Denish Paramananda

India

Lachit, Sunil Girik

India

Sengupta, Akash

India

Musaraf, Parvej

India

Dey, Saurav

Saikia, Pradyuman

India

Sarma, Kunal

India

Aziz, Parvez

India

Baruah, Bichitra

India

Sinha, Amit

India

Das, Krishna

India

Gohain, Deepak

India

Rahman, Wasiqur

India

Sharma, Romario

India

Hazarika, Rahul

India

Tamuli, Hrishikesh

Hazarika, Mayukh

India

Rabha, Dharani

India

Deka, Nihar

Sharma, Khushi

United arab emirates

Nechim, Abu

India

Singh, Rahul

India

Roy, Bishal

India

Talukdar, Anurag

India

Das, Samik

India

Thakuri, Abhishek

India

Mandal, Subham

India

Pegu, Ruhinandan

Rajbongshi, Darshan

India

Dutta, Bhargav

Singh, Rohit

Purkayastha, Swarupam

India

Jain, Saahil

India

Kuraishi, Abdul Ajij

India

Malakar, Ayushman

India

Lahakar, Bhargab Pratim

India

Biswas, Rituraj

Dihingia, Saurav

India