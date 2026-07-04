Follow us
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Janat, Ihsanullah
Zadran, Najibullah
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Zazai, Afsar
Ghani, Usman
Janat, Karim
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Kharotai, Mehmood
Arab, Yama
Dawoodzai, Faridoon
Alam, Aftab
Malik, Abdul
Noori, Shabir
Hamza, Amir
Zadran, Dawlat
Rasooli, Darwish
Zahidi, Khalid
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shah, Rahmat
Ishaq, Waqarullah
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Eisakhil, Hassan
Tarakhil, Wafiullah
Zadran, Naveed
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Bakhtyar, Mobin
Khail, Shamsurrahman Wali
Ahmadzai, Abdullah