Hindukush Strikers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hindukush Strikers

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Arab, Yama

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Alam, Aftab

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Noori, Shabir

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Zahidi, Khalid

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ishaq, Waqarullah

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Bakhtyar, Mobin

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan