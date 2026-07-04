Hyderabad Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hyderabad

Siraj, Mohammed

India

Sharma, Shubham

India

Teja, Ravi

India

Rayudu, Ambati

India

Varma, K Bhagath

Singh, Yudhvir

India

Varma, Tilak

India

Rayudu, Rohit

India

Hassan, Mehdi

India

Raj, S Praneeth

Bhandari, Akash

India

Agarwal, Tanmay

India

Thyagarajan, Tanay

India

Buddhi, Rahul Ravinder

Anikethreddy, Gangam

India

Rakshann Readi

India

Reddy, Malgari Sai Pragnay

India

Reddy, Mandadi Abhirath

India

Sahani, Chandan

India

Seth, Bhavesh

Milind, Chama

India

Singh, Rahul

India

Avanish Rao, Aravelly

India

Suman, Tirumalasetti

India

Sanketh, E

India

Perala, Aman Rao

England

Chigullapalli, Rahul Radesh

India

Shaunak, Shaunak

India

Waqar, Mohammad

Pakistan

Goud, Dheeraj

Reddy, K Nitesh

India

Himateja, K

India

Nishanth, Saranu

India

Gupta, Yash Ajay

India

Goud, Ajay Dev

India

Reddy, Nitish

India

Goud, A Varun

India

Hussain, Mohammad Muddassir

India

Kachi Diamond, Ali

British indian ocean territory

Gaurav Reddy, Pottigari

India

Punnaiah, Bhuvanagiri

Reddy, Ananth Prateek

Sai Yadav, Nitin

Varma, Pranav

Sandeep, Bavanaka

India