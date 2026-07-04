Follow us
Linde, George
South Africa
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Hosein, Akeal
David, Tim
Australia
Williamson, Kane
New Zealand
Boult, Trent
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Khan, Rashid
Omarzai, Azmatullah
Phillips, Glenn
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Staden, Slade van
Gayle, Chris
Jamaica
Kohli, Virat
India
Patel, Monank
Kenjige, Nosthush
USA
Bracewell, Michael
Bosch, Corbin
Brevis, Dewald
Behrendorff, Jason
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
Potgieter, Delano
Root, Joe
England
Ghazanfar, Allah Mohammad
Adil, Ehsan
Pakistan
Ganeshka, Saideep
Singh, Tajinder
Allen, Fabian
Ugarkar, Rushil
Patel, Sunny
Richards, Heath
Clinton, Ruben
Luus, Tristan
Chopra, Agni
Lumba, Sharad
Singh, Kunwarjeet
Ahmadzai, Faisal Khan
de Villiers, AB
South africa