Mi New York Cricket Team Players

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Mi New York

Linde, George

South Africa

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

David, Tim

Australia

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Staden, Slade van

Gayle, Chris

Jamaica

Kohli, Virat

India

Patel, Monank

India

Kenjige, Nosthush

USA

Bracewell, Michael

New Zealand

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Behrendorff, Jason

Australia

de Kock, Quinton

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Potgieter, Delano

South Africa

Root, Joe

England

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Singh, Tajinder

India

Allen, Fabian

Jamaica

Ugarkar, Rushil

USA

Patel, Sunny

India

Richards, Heath

USA

Clinton, Ruben

USA

Luus, Tristan

South Africa

Chopra, Agni

India

Lumba, Sharad

India

Singh, Kunwarjeet

USA

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

de Villiers, AB

South africa