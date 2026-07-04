Vidarbha Cricket Team Players

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Vidarbha

Yadav, Umesh

India

Shorey, Dhruv

India

Nalkande, Darshan

India

Sharma, Jitesh

India

Taide, Atharwa

India

Pandit, Chandrakant

India

Thakur, Yash

India

Chore, Aniruddha

India

Rathod, Rushabh

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Wadkar, Akshay

India

Sarwate, Aditya

India

Samarth, Ravikumar

India

Dubey, Shubham

India

Karnewar, Akshay

India

Dubey, Saurabh

India

Yadav, Lalit

India

Chavan, Nayan

India

Satish, Ganesh

India

Parwani, Dipesh

India

Mahale, Mandar

Choudhary, Raj Kamal

India

Wagh, Shrikant

India

Fazal, Faiz

India

Jangid, Ravi

India

Thakare, Aditya

India

Rathod, Yash Vijay

India

Malewar, Danish

India

Wath, Siddhesh

India

Thakare, Aditya

India

Kapse, Shubham

India

Rekhade, Parth

India

Bhute, Nachiket

India

Hinge, Praful

India

Mokhade, Aman Ravindra

India

Kadam, Yash Subhash

India

Gurbani, Rajneesh

India

Deshmukh, Digvijay

India

Wankhade, Apoorv

India

Kadam, Yash Datta

India

Kadam, Yash

India

Bhoyar, Satyam

Farde, Gaurav Narendra

Bhosle, Ganesh Bhagat

India

Raut, Mohit Rajesh

Deshmukh, Shivam

India

Binkar, Rohit