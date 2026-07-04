T20 Andhra Premier League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Andhra Premier League

Bharat, Srikar

India

Vihari, Hanuma

India

Rasheed, Sk

India

Bhui, Ricky

India

Chiranjeevi, Gonnabattula

India

Pranith, Manyala

India

Reddy, MK Datta

India

Reddy, M Lekhaz

India

Vardhan, Maddila Harsha

India

Manohar, P P

India

Kumar, Dharani

Sudharsian, Kodavandla

Stephen, Cheepurapalli

India

Ashish, Siraparapu

India

Deepak, Madha

India

Basha, SK Jani

Reddy, Gudla Srikar Sai

Abhinav, Munnangi

India

Kumar, K Maheep

India

Avinash, P

India

Jogesh

Khan, Shoaib Md

India

J Durga Kumar

India

Golamaru, Manish

India

Mohan, Lalith

India

Saiteja, Kavuri

India

Kumar, B Santosh

India

Rahul, KP Sai

India

Reddy, S Jagdish Rami

Kumar, M Mahima

India

Akhil, Shambu

India

Abdulla, SK

Norway

Hebbar, Ashwin

India

Kumar, Prasanth

India

Shinde, Karan

India

Reddy, Dhruva Kumar

India

Reddy, Naren

India

Raju, Kalidindi Siva Narasimha

India

Siddhardha, Chennu

India

Reddy, Yeddala Girish Kumar

India

Varma, Uddaraju Vhitesh Viswanadha

India

Raman, Karthik

India

Anjaneyulu, Midde

India

Tendulkar, Pitta Arjun

India

Tarun, Sanaboyina

India

Ravikiran, Mopada

India

Sasikanth, KV

India

Gnaneshwar, CR

India

Ismail, SK

India

Sandeep, Y

India

Kumar, Dheeraj

Varma, B.Munish

Krishna, Vamsi

India

Reddy, Hemant

Vijay, Tripurana

India

Raju, Penmetsa Panduranga

India

Satvik, Bendalam

India

Mallikarjuna, Gavvala

India

Rayudu, M Madhav

India

Prasad, Palla Vara Syam

India

Teja, Chennupati Ravi

India

Himakar, Nimmala

India

Samanvith, Gadde

India

Yashwanth, Battina

India

Kamil, Shaik

India

Raju, Penmetsa Satyanarayan

India

Reddy, Girinath

India

Krishna, Thanneru Vamsi

India

Reddy, Abhishek

India

Reddy, Kogatam Haneesh Veera

India

Ram, Jagarlapudi Saketh

India

Reddy, Maramreddy Harishankar

India

Madhav, N

Vinay, B

India

Kamaruddin, SK

India

Kumar, Gunivandla Sampath

India

Sravan, Thota Vigneswara Sai

Kumar, P Roshan Pavan

Kulayappa, M Raju

Saleh, Gulfaam

Rahul, Seeram Venkata

Sundar, Gonnabattula Shyam

Tapaswi, Pinninti

India

Tejaswi

India

Srinivas, Sirla

India

Ayyappa, Bandaru

India

Raj, Prithvi

India

Kumar, Kaldhi Ajay

Vasu, Yadla

India

Rohit, Gutta

Abbas, S Zaheer

Germany

Rafi, Shaik Mohammad

India

Vijay, Akula Veera Venkata

India

Y Pramod

Reddy, Machunuru Harsha Sai

Reddy, Gundluri Siva Asish

Hussain, Shaik Taufeeq

Kumar, P Pavan

Kiran, Andugulapati

Venu, Vinukonda

India

Kanakaraju, Siyyadri

Bhargav, Thalachitla Deepu

Sujhan, Bandaru

Kulasekhar, Duppala

Kumar, Kokkiligadda Revanth Naga

Harshavardhan, Myla

Reddy, Maramreddy Hemanth

India

Reddy, Yerpula Sudharshan

India

Sharief, Pattan

Reddy, Chagam Reddy Varun Teja

Akhil, Salunke

India

Chaitravardhan, Valmiki

Reddy, A Sai Surya Teja

Susamkeerth, A

Chakravarthy, Suryadevara Sibi

Sathish, Nodagala

Kumar, Bodhala Vinay

India

Sampath Kumar, G

Krishna, Vamsi

India

Sravan, TV Sai

Kiran, Ravi

India

Yuvan, Muvvala

India

Girinath, Uppara

India

Sriram, Devandla Venkata Sai

Rachit, Darpan

Reddy, Kodathala Sai Sudheer Kumar

Tandon, Prithvi

India

Kulasekhar, D

Reddy, Kanakaraju

Sujhan, B

Madhav, Nagullulri

India

Haneesh, K

Girinath, Ums

Abbas, Shaik Zaheer

Tejaswi, Pinninti

Rohith, Bainapalli

Nivash, Nalli

Reddy, GS Ashish

Rasheed, Shaik

Abdulla, Shaik

Manohar, Pathuri Prudhvi

Kumar, Ellutla Dharani

Basha, Shaik Jani

Kiran, A

Sikar, Gudla

Tripurana, Reddy

India

Satyanarayana, P

India

Varma, Bhupathiraju Munish

India

Jogesh, Chitikela

Rahul, Kadiyam Pavana Sai

Satish, Nodagala