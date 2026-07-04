List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Cricket Tournament Players

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List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A

Moreki, Tshepo

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Hamza, Zubayr

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Swanepoel, Beyers

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Hermann, Jordan

South Africa

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Sipamla, Lutho

South Africa

Petersen, Keegan

South Africa

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Williams, Lizaad

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Barnes, Vincent

South Africa