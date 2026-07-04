List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Cricket Tournament Players

List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A Moreki, Tshepo South Africa Verreynne, Kyle South Africa de Zorzi, Tony South Africa Hamza, Zubayr South Africa Breetzke, Matthew South Africa Stubbs, Tristan South Africa Swanepoel, Beyers South Africa Qeshile, Sinethemba South Africa Hermann, Jordan South Africa Bandara, Ashen Sri Lanka Fernando, Nuwanidu Sri Lanka Dananjaya, Nipun Sri Lanka Wijesundera, Isitha Sri Lanka Wellalage, Dunith Nethmika Sri Lanka Madushanka, Dilshan Sri Lanka Sipamla, Lutho South Africa Petersen, Keegan South Africa Croospulle, Lasith Sri Lanka Udara, Lahiru Sri Lanka Arachchige, Sahan Sri Lanka Samarakoon, Lahiru Sri Lanka Sandakan, Lakshan Sri Lanka Williams, Lizaad South Africa Bosch, Corbin South Africa Brevis, Dewald South Africa Muthusamy, Senuran South Africa Coetzee, Gerald South Africa Liyanage, Janith Sri Lanka Madushka, Nishan Sri Lanka Madushan, Pramod Sri Lanka Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Sri Lanka Rathnayake, Milan Sri Lanka Barnes, Vincent South Africa