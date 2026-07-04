Isitha Dew Wijesundera

Isitha Dew Wijesundera

bowler

Full name:Isitha Dew Wijesundera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches192113
Innings261711
Overs223.197.432.3
Balls---
Maidens36110
Runs813465261
Wickets351412
Avg23.2233.2121.75
SR38.2541.8516.25
Eco3.644.768.03
BB1033
4w200
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches192113
Innings24169
Not outs221
Runs31021746
Balls Faced54623441
Avg14.0915.55.75
SR56.7792.73112.19
Fours33193
Fifties100
Sixies9103
Highest834314
Hundreds000

Isitha Dew Wijesundera Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh