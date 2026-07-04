ODI Series Australia vs Pakistan Cricket Tournament Players

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ODI Series Australia vs Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Abbott, Sean

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Cummins, Pat

Australia

Morris, Lance

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Agha, Salman Ali

Pakistan