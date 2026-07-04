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Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Akram, Faisal
Rizwan, Mohammad
Minhas, Arafat
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Azam, Babar
Ayub, Saim
Jamal, Aamer
Haseebullah
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Abbott, Sean
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Cummins, Pat
Morris, Lance
Bartlett, Xavier
Hazlewood, Josh
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
Short, Matt
Fraser-McGurk, Jake
Agha, Salman Ali