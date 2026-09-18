Follow us
Rashid, Adil
England
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Jacks, Will
Dawson, Liam
Brook, Harry
Cox, Jordan
Nissanka, Pathum
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Atkinson, Gus
Liyanage, Janith
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Root, Joe
Colombage, Sachindu
Chameera, Dushmantha
Banton, Tom
Overton, Jamie
Tongue, Josh
Crocombe, Henry T
Baker, Sonny
Mishara, Kamil
Rathnayake, Paven
Sri lanka