ODI Series England vs. Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series England vs. Sri Lanka

Rashid, Adil

England

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Jacks, Will

England

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Buttler, Jos

England

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Atkinson, Gus

England

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Root, Joe

England

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Overton, Jamie

England

Tongue, Josh

England

Crocombe, Henry T

England

Baker, Sonny

England

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka