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Rashid, Adil
England
Jacks, Will
Dawson, Liam
Brook, Harry
Cox, Jordan
Buttler, Jos
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Patel, Axar
India
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Mahmood, Saqib
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Bishnoi, Ravi
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Tongue, Josh
Coles, James Matthew
Baker, Sonny
Shedge, Suryansh
Krishna, Prasidh
Yadav, Prince
Suryavanshi, Vaibhav