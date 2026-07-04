T20 Series England vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series England vs India

Rashid, Adil

England

Jacks, Will

England

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Buttler, Jos

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Mahmood, Saqib

England

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Bishnoi, Ravi

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Tongue, Josh

England

Coles, James Matthew

England

Baker, Sonny

England

Shedge, Suryansh

India

Krishna, Prasidh

India

Yadav, Prince

India

Suryavanshi, Vaibhav

India