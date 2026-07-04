T20 Series India vs Australia Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs Australia

Wade, Matthew

Australia

David, Tim

Australia

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Richardson, Kane

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Green, Chris

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Behrendorff, Jason

Australia

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Short, Matt

Australia

McDermott, Ben

Australia

Chahar, Deepak

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Bishnoi, Ravi

India

Varma, Tilak

India

Krishna, Prasidh

India