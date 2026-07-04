T20 Series South Africa vs England, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series South Africa vs England, Women

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Tryon, Chloe

South Africa

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Wolvaardt, Laura

South Africa

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Smale, Seren

England

Scholfield, Paige

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Heath, Bess

England

Filer, Lauren

England

Shangase, Nondumiso

South Africa

Marx, Eliz-Mari

South Africa

Hlubi, Ayanda

South Africa

Tunnicliffe, Faye

South africa