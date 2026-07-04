Follow us
Capsey, Alice
England
Knight, Heather
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Tryon, Chloe
South Africa
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Wolvaardt, Laura
Dunkley, Sophia
Wyatt, Danielle
Jones, Amy
Glenn, Sarah
Bouchier, Maia
Dean, Charlie
Luus, Sune
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Sekhukhune, Tumi Sphindile
Jafta, Sinalo
Bosch, Anne
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Smale, Seren
Scholfield, Paige
Macdonald-Ga, Ryana
Smith, Linsey
Kemp, Freya
Heath, Bess
Filer, Lauren
Shangase, Nondumiso
Marx, Eliz-Mari
Hlubi, Ayanda
Tunnicliffe, Faye
South africa