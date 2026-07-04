T20 Series West Indies vs Bangladesh Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs Bangladesh

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Powell, Rovman

Jamaica

Carty, Keacy

Sint Maarten

Springer, Shamar

Barbados

Greaves, Justin

Barbados

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Motie, Gudakesh

Guyana

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Hossain, Rishad

Bangladesh

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Fletcher, Andre

Grenada

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago