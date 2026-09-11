Follow us
Rashid, Adil
England
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Asalanka, Charith
Ratnayake, Tharindu
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Hasaranga, Wanindu
Jacks, Will
Thushara, Nuwan
Dawson, Liam
Brook, Harry
Cox, Jordan
Nissanka, Pathum
Udara, Lahiru
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Fernando, Binura
Liyanage, Janith
Malinga, Eshan
Mendis, Kamindu
Chameera, Dushmantha
Banton, Tom
Overton, Jamie
Donald, Aneurin
Tongue, Josh
Coles, James Matthew
Baker, Sonny
Mishara, Kamil