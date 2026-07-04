Test Series Pakistan vs England Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Pakistan vs England

Hamza, Mir

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Brook, Harry

England

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Cox, Jordan

England

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Woakes, Chris

England

Duckett, Ben

England

Ahmed, Rehan

England

Ahmed, Abrar

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Potts, Matty

England

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Leach, Jack

England

Stone, Olly

England

Crawley, Zak

England

Pope, Ollie

England

Carse, Brydon

England

Smith, Jamie Luke

England

Hull, Josh

England

Khan, Sajid

Pakistan

Bashir, Shoaib

England

Agha, Salman Ali

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Ali, Nauman

Pakistan

Mehmood, Zahid

Ali, Noman

Pakistan