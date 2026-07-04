Follow us
Hamza, Mir
Pakistan
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Ahmed, Sarfraz
Shakil, Saud
Naseem Shah
Ghulam, Kamran
Brook, Harry
England
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Cox, Jordan
Azam, Babar
Ayub, Saim
Jamal, Aamer
Haseebullah
Woakes, Chris
Duckett, Ben
Ahmed, Rehan
Ahmed, Abrar
Atkinson, Gus
Potts, Matty
Root, Joe
Stokes, Ben
Leach, Jack
Stone, Olly
Crawley, Zak
Pope, Ollie
Carse, Brydon
Smith, Jamie Luke
Hull, Josh
Khan, Sajid
Bashir, Shoaib
Agha, Salman Ali
Huraira, Mohammad
Ali, Mohammad
Ali, Nauman
Mehmood, Zahid
Ali, Noman