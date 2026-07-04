Follow us
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Jordan, Akeem
Barbados
Athanaze, Alick
Dominica
Mckenzie, Kirk
India
Imlach, Tevin
Guyana
Sinclair, Kevin
Chanderpaul, Tagenarine
Blackwood, Jermaine
Jamaica
Jadeja, Ravindra
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Thakur, Shardul
Patel, Axar
Kishan, Ishan
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Ashwin, Ravichandran
Bharat, Srikar
Kumar, Mukesh
Saini, Navdeep
Jaiswal, Yashasvi
Roach, Kemar
Brathwaite, Kraigg
Holder, Jason
Gabriel, Shannon
Trinidad and Tobago
Reifer, Raymon
Joseph, Alzarri
Da Silva, Joshua
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
Rahane, Ajinkya
Gaikwad, Ruturaj
Sammy, Daren
Saint Lucia