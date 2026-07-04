Test Series West Indies vs India Cricket Tournament Players

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Test Series West Indies vs India

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Jordan, Akeem

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Mckenzie, Kirk

India

Imlach, Tevin

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Thakur, Shardul

India

Patel, Axar

India

Kishan, Ishan

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Ashwin, Ravichandran

India

Bharat, Srikar

India

Kumar, Mukesh

India

Saini, Navdeep

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Roach, Kemar

Barbados

Brathwaite, Kraigg

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Reifer, Raymon

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Rahane, Ajinkya

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Sammy, Daren

Saint Lucia