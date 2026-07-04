Follow us
Verreynne, Kyle
South Africa
de Zorzi, Tony
Hamza, Zubayr
Breetzke, Matthew
Gwandu, Trevor
Zimbabwe
Tsiga, Tafadzwa
Bavuma, Temba
Mulder, Wiaan
Yusuf, Codi Ethan
Maharaj, Keshav
Subrayen, Prenelan
Williams, Sean
Madande, Clive
Masvaure, Prince
Kaitano, Takudzwanashe
Ervine, Craig
Welch, Nick
Chivanga, Tanaka
Madhevere, Wesley
Masakadza, Wellington
Masekesa, Vincent
Bennet, Brian
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Muzarabani, Blessing
Senokwane, Lesego
Bedingham, David
Myers, Dion
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Matigimu, Kundai