Test Series Zimbabwe vs South Africa Cricket Tournament Players

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Test Series Zimbabwe vs South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Hamza, Zubayr

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Bavuma, Temba

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Subrayen, Prenelan

South Africa

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Senokwane, Lesego

South Africa

Bedingham, David

South Africa

Myers, Dion

Zimbabwe

Maphaka, Kwena

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Matigimu, Kundai

Zimbabwe