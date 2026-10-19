Squads Bihar vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Khalid
no information yet
Dogra Paras
batsman
Gaurav Naman
batsman
Hassan Yawer
no information yet
Hussain Sakib
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Khajuria Shubham
batsman
Khan Shabbir Bashir
bowler
Khanday Waseem Bashir
bowler
Loharuka Ayush
no information yet
Kumar Sunil Ram
bowler
Mahrour Mangal
batsman
Lotra Sahil
bowler
Nigrodh Sharman
no information yet
Malik Umran
bowler
Raj Aditya
no information yet
Mushtaq Abid
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Raj Prithvi
no information yet
Nabi Aquib
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Nazir Mir Umar
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Pundir Shubham
all rounder
Singh Himanshu
bowler
Samad Abdul
batsman
Singh Piyush
bowler
Sharma Rohit
bowler
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Sharma Rydham
no information yet
Yadav Amod Kamal
bowler
Sharma Vanshaj
no information yet
Match has not started yet