Squads Bihar vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

BIH
BIH
JAK
JAK

Playing

BIH
BIH
JAK
JAK
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Raj Aditya

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Pundir Shubham

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Sharma Vanshaj

no information yet

Bench

BIH
BIH
JAK
JAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet