Squads Hyderabad vs Tripura First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

HYD
HYD
TRI
TRI

Playing

HYD
HYD
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Banik Joydeep

wicket keeper

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Himateja K

no information yet

Dey Babul Badal

no information yet

Kachi Diamond Ali

no information yet

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Nishanth Saranu

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Saha Viki

batsman

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Bench

HYD
HYD
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet