Squads Hyderabad vs Tripura First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Banik Joydeep
wicket keeper
Anikethreddy Gangam
all rounder
Das Bikramkumar
batsman
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Goud A Varun
no information yet
Debnath Bikramjit
batsman
Himateja K
no information yet
Dey Babul Badal
no information yet
Kachi Diamond Ali
no information yet
Dey Rajat
batsman
Kak Kartikeya
batsman
Dutta Rana
all rounder
Milind Chama
bowler
Ghosh Subham
bowler
Nishanth Saranu
no information yet
Murasingh Manisankar
all rounder
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Paul Sankar
bowler
Rayudu Rohit
batsman
Paul Sridam
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Saha Viki
batsman
Singh Rahul
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Sarkar Sentu
no information yet
Varma Tilak
batsman
Sen Nirupam
wicket keeper
Match has not started yet