Squads Queensland Bulls vs Western Australia First class Sheffield Shield 08.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Agar Ashton
all rounder
Bazley James
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Bryant Max
batsman
Behrendorff Jason
bowler
Burdon Hugo
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Burns Joe
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Clayton Jack
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Edwards Blake
bowler
Fanning Sam
batsman
Jain Aryan
batsman
Gannon Cameron
bowler
Khawaja Usman
batsman
Goodwin Jayden
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Green Cameron
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Hardie Aaron
all rounder
Neser Michael
all rounder
Haskett Liam
all rounder
Peirson Jimmy
wicket keeper
Inglis Josh
wicket keeper
Renshaw Matthew
batsman
Jackson Bryce
batsman
Sandhu Gurinder
bowler
Kelly Matthew
bowler
Sinfield Jack
all rounder
Marsh Mitchell
all rounder
Steketee Mark
bowler
McKenzie Hamish
bowler
Street Bryce
batsman
Morris Lance
bowler
Sully Connor
bowler
Paris Joel
bowler
Swepson Mitch
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Weibgen Hugh
all rounder
Richardson Jhye
bowler
Whitney Tom
bowler
Rocchiccioli Corey
bowler
Wildermuth Jack
all rounder
Short D'Arcy
all rounder
Match has not started yet