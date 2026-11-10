Squads Queensland Bulls vs Western Australia First class Sheffield Shield 08.02.2027

First class

BUL
BUL
WEA
WEA

Playing

BUL
BUL
WEA
WEA
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burdon Hugo

all rounder

Burns Joe

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Jain Aryan

batsman

Green Cameron

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Neser Michael

all rounder

Haskett Liam

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Sinfield Jack

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Short D'Arcy

all rounder

Bench

BUL
BUL
WEA
WEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet