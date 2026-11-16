Squads Mpumalanga Rhinos vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 14.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Cook Mohamed Yassar
batsman
Britz Christopher
all rounder
Dlamini Nhlanhla
batsman
Kagisho Mohale
all rounder
Dukes Gareth
all rounder
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Klijnhans Christoffel
no information yet
Kenny Kieran
bowler
Landsberg Juan
bowler
Kok Alexander
batsman
Mahlangu Victor
batsman
Mahlokwana Gregory
bowler
Motswiri Emmanuel
all rounder
Mayet Muhammed
batsman
Ntuli Tshepo
bowler
Mkhatu Akhulile
all rounder
Oakes Jason
wicket keeper
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Qwabe Zakhele
bowler
Sigwili Ngazibini
bowler
Terblanche Romano
all rounder
Snyman Jurie
bowler
Thomson Grant
all rounder
van Niekerk Benjamin
bowler
van Dyk Johan
bowler
Match has not started yet