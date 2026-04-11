Cordelia Lauren Griffith

Cordelia Lauren Griffith

batsman

Full name:Cordelia Lauren Griffith
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

London Spirit Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches8
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches8
Innings8
Not outs0
Runs53
Balls Faced77
Avg6.62
SR68.83
Fours6
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Cordelia Lauren Griffith Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

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