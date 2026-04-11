Abigail Glen

Abigail Glen

batsman

Full name:Abigail Glen
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Durham Women

Abigail Glen Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Dobson, Leah

Dobson, Leah

Levick, Katie

Levick, Katie

Filer, Lauren

Filer, Lauren

Bates, Suzie

Bates, Suzie

Marlow, Emma

Marlow, Emma

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Trotter, Laura

Trotter, Laura

Robson, Harriet

Robson, Harriet

Heath, Bess

Heath, Bess