Kate Louise Coppack

Kate Louise Coppack

all rounder

Full name:Kate Louise Coppack
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Essex Women

London Spirit Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs14.4
Balls-
Maidens1
Runs54
Wickets8
Avg6.75
SR11
Eco3.68
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings1
Not outs0
Runs5
Balls Faced6
Avg5
SR83.33
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest5
Hundreds0

Kate Louise Coppack Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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