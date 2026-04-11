Florence H Miller

One-Day Cup, Women
Hampshire vs Essex
One-Day Cup, Women
HAM
266
ESS
265
Durham vs Essex
One-Day Cup, Women
DUR
311
ESS
288
Essex vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ESS
157
WAR
160
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ESS
213
BLA
215
Somerset vs Essex
One-Day Cup, Women
SOM
268
ESS
269
Yorkshire vs Essex
One-Day Cup, Women
YOR
257
ESS
270
Essex vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
ESS
252
LAT
251
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
SUR
229
ESS
227
Essex vs Durham
One-Day Cup, Women
ESS
245
DUR
291
Essex vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ESS
245
HAM
246
Lancashire Thunder vs Essex
One-Day Cup, Women
LAT
272
ESS
119
Essex vs Somerset
One-Day Cup, Women
ESS
SOM
Warwickshire vs Essex
One-Day Cup, Women
WAR
ESS
Essex vs Surrey
One-Day Cup, Women
ESS
SUR
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ESS
YOR
The Blaze vs Essex
One-Day Cup, Women
BLA
ESS